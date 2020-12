Vanessa Cardenas Gonzalez aveva solo 33 anni: si è ammalata di Covid ll'inizio di novembre mentre si trovava nelle ultime fasi della gravidanza. Dopo che la donna ha dato alla luce sua figlia, Heaven, il 9 novembre, i due (di Whittier, in California), sono stati ritenuti abbastanza in buona salute da poter tornare a casa e sono stati dimessi dall'ospedale. Ma a Vanessa è stato detto di isolarsi da sola e suo marito Alfonso ha evitato di lasciarle tenere in braccio il loro bambino perché era ancora infetta, temendo che lo avrebbe trasmesso al neonato. Ma la donna è morta il 14 dicembre.

Parlando a “Fox Television Stations”, Alfonso, con il cuore spezzato, ha detto: «Non può succedere. Mi dispiace ma sai che il bambino doveva essere separato. Lei era a pezzi». Alfonso aveva rassicurato Vanessa: vincerai la tua battaglia contro il Covid-19. Ma le sue condizioni sono peggiorate e ha subìto un attacco di cuore entro 48 ore dal parto. La mamma aveva già due figli, Alfonso ora sta crescendo i loro tre figli da solo. Ha in programma di trattenere gli effetti personali di Vanessa.

