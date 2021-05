Figlio muore in incidente di moto, la madre sale in sella per ricordarlo e perde la vita anche lei

Diane Everett ha perso il controllo della Honda del figlio morto, è caduta in un fosso e si è schiantata in un grande canale di scolo sotterraneo. Tragedia in Colorado, Stati Uniti. Dove una mamma è morta a causa di un incidente durante un giro in moto commemorativo per suo figlio, deceduto anche lui a 23 anni in sella lo scorso aprile. La 51enne è stata portata d'urgenza in ospedale in condizioni critiche, dove è venuta meno più tardi. Insieme a lei c'erano il figliastro di Diane, Joshua Everett, e sua sorella Amanda Everett, che stavano prendendo parte alla corsa per Michael Jnr.

L'incidente

Secondo la figlia di Diana, Amanda, un cavallo è saltato fuori davanti a sua madre che l'ha fatta sterzare. «Tragicamente durante il giro c'è stato un incidente», ha detto Amanda. «Le parole non possono descrivere quello che stiamo attraversando – ha proseguito –. Diane lascia il marito Mike, la figlia Amanda, il figlio Josh, così come i nipoti e la famiglia che non saranno mai più vicini alla stessa cosa dopo questo». La famiglia ha creato un account GoFundMe per coloro che desiderano contribuire alle spese per il funerale.