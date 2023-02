Mamma guarisce dal tumore al seno al quarto stadio con un "nuovo trattamento": «Mi erano stati dati 3 anni di vita»

Una mamma a cui erano stati dati solo tre anni di vita dopo una diagnosi straziante ora è libera dal tumore al seno, grazie a un trattamento "miracoloso". Il viaggio contro il cancro di Judy Perkins è iniziato per la prima volta nel 2003, quando è stata informata che aveva un tumore al seno allo stadio zero. Si è sottoposta così a mastectomia, chemioterapia e terapia ormonale. I trattamenti hanno avuto successo e la mamma di due figli della Florida credeva di essere libera dal cancro fino a quando non ha ricevuto la devastante notizia dieci anni dopo: il suo cancro al seno era tornato ed era allo stadio IV. Alla donna di 56 anni era stato detto che la sua diagnosi era terminale e le era stata data un'aspettativa di vita di circa tre anni, riferisce il Mirror. Tuttavia, nel 2015 si è rivolta a un trattamento sperimentale presso il National Institute of Health e ora è miracolosamente libera dal cancro. Judy ha detto di aver accettato pienamente la sua situazione e che suo marito ei loro due figli, Chris e Charlie, erano preparati al peggior esito.

Il trattamento rivoluzionario

Dopo aver trascorso due anni in chemioterapia per prolungare la sua vita, il cancro si è diffuso e Judy ha sviluppato un "mucchio di tumori". La mamma ha spinto il suo medico per una prognosi e le è stato detto che le restavano circa tre anni da vivere. Judy ha detto che la sua "qualità della vita era peggiorata rapidamente". Tuttavia, le cose sono cambiate quando Judy si è iscritta a un nuovo trattamento nel 2015 in cui gli scienziati hanno raccolto le sue cellule immunitarie e le hanno moltiplicate in un laboratorio prima di iniettarle 80 miliardi di cellule. Le è stato anche somministrato un farmaco immunoterapico che ha aiutato il sistema di Judy e le sue condizioni hanno iniziato a migliorare.

La testimonianza

Miracolosamente, solo cinque mesi dopo l'inizio del trattamento, Judy è stata sottoposta a una scansione che ha mostrato che ora era libera dal cancro e da allora è rimasta completamente sana. Ha detto a SurvivorNet: "Le cose non sono davvero cambiate. Sto continuando a tornare indietro per le scansioni. "Ora mi hanno inserito nel piano annuale, quindi devo tornarci solo una volta all'anno, e le cose rimangono molto tranquille, per cui sono abbastanza felice." Judy ha spiegato: "Questo trattamento è stato utilizzato per oltre un decennio ormai. "Quasi tutti quelli che hanno avuto una risposta completa sono rimasti liberi dal cancro. Non sto perdendo tempo a preoccuparmi se il mio cancro sta tornando. Mi sento guarito. Mi sento benissimo." Judy era già apparsa nello show This Morning di ITV con Eamonn Holmes e Ruth Langsford per discutere della sua diagnosi di "condanna a morte". Ha raccontato ai padroni di casa della sperimentazione sull'immunoterapia e ha incontrato Stephanie Goff, MD, del Centro per la ricerca sul cancro del National Cancer Institute.

La nuova vita

Fino ad oggi, Judy è ancora in buona salute ed è stata in grado di vedere crescere i suoi figli avendo avuto una seconda possibilità di vita. Il cancro al seno è il tipo più comune di cancro nel Regno Unito e ogni anno viene diagnosticato a circa 55.000 donne e 370 uomini.