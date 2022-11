Mamma di 23 anni muore per overdose alla prima serata fuori un mese dopo il parto: due pusher a processo per omicidio

Rebecca Tollan muore a soli 23 anni per aver ceduto a una notte di cocaina. Era la sua prima sera di svago dopo aver dato alla luce il figlio Carter, nato il 28 giugno 2019. La storia arriva dal Regno Unito, da un appartamento di Bellshill, dove nel luglio 2019 la vita della neomamma viene stroncata dallo stupefacente. Lunedì scorso il processo a Barry McAuley, 40 anni, e Martin Stewart, 34 anni, accusati di omicidio colposo nei confronti di Berecca. Sono stati i due nella notte tra il 14 e il 15 luglio 2019 a somministrare «incautamente e illegalmente» la sostanza «potenzialmente letale».

La prima sera di svago dopo il parto, Rebecca muore per overdose

Al processo la prima a testimoniare è stata la cognata di Rebecca, Pamela Tollan, 31 anni, presente quella sera. Il 14 luglio le due donne erano uscite per trascorrere la serata in un locale di Motherwell, nel Lanarkshire, dove hanno incontrato McAuley e Stewart, inizialmente scambiati per due conoscenti dalla stessa neomamma. Rebecca ha assunto la dose di cocaina nella toilette del bar, dichiara la cognata. La notte da sballo tra droga e alcol e in compagnia dei due uomini è proseguita in una casa di Bellshill, dove Rebecca avrebbe continuato a farsi di cocaina. Inutili i richiami della cognata a smettere, perché - spiega al giudice - «Non importa quante volte glielo dicessi, lei non avrebbe comunque ascoltato». Poco dopo la 23 anni ha iniziato ad avere convulsioni simili a una crisi epilettica. Vani i tentativi degli operatori sanitari giunti sul posto, le neomamma è deceduta dopo poco.