Mamma di 45 anni e la somiglianza con la figlia di 22: «Ci scambiano sempre per sorelle»

È già stata soprannominata la «mamma sexy» degli Stati Uniti. E in tanti tra gli oltre 650mila follower su Instagram hanno fatto fatica a credere che fosse veramente lei. Si chiama Joleen Diaz, ha 45 anni e vive in California. In un'intervista al Mirror ha raccontato della somiglianza incredibile con la figlia, che di anni ne ha 22: «Quasi sempre veniamo scambiate per sorelle», ha detto. E c'è da crederle, guardando le foto di mamma e figlia insieme.

APPROFONDIMENTI MONDO Joleen Diaz, la mamma di 45 anni e la figlia sono due gocce... TOP MODEL CRESCONO Kate Moss e la figlia Lila insieme alla Fashion Week di Parigi (e... LA FIGLIA DEL PRESIDENTE Tiffany Trump sbarca a Ponza: sole e shopping con la mamma TALE MADRE TALE FIGLIA Cindy Crawford e la figlia, due gocce d'acqua: Kaia è...

Nelle foto insieme gli utenti chiedono nei commenti se effettivamente lei stia dicendo la verità o meno sulla sua età. «Aspetta un secondo, ho dovuto controllare il tuo Instagram due volte. Questa è davvero tua figlia?», la domanda più ricorrente.

La mamma ammette di essere rimasta sopraffatta da tutte le attenzioni degli ultimi mesi, specialmente sui social. Raccontando però anche un aneddoto simpatico: «Su Hinge (una app di appuntamenti, ndr) il mio profilo viene rimosso perché secondo gli utenti la mia età è finta e io sono ritenuta una truffatrice».