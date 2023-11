Mamma di 2 gemelli a 70 anni, è la «più anziana d'Africa»: ecco la storia di Safina

Mamma a 70 anni, è così diventata la donna più anziana in Africa a partorire due gemelli attraverso il trattamento di fecondazione in vitro.

Mamma a 70 anni, la storia

L'ospedale ha fatto sapere: «Questa storia non riguarda solo il successo medico; riguarda la forza e la resilienza dello spirito umano». Si ritiene che la signora Namukwaya abbia dato il benvenuto a una bambina di nome Sarah nel 2020, quindi è diventata madre tre volte in altrettanti anni.

Parlando al canale NTV, la signora Namukwaya ha detto di aver sofferto alcune complicazioni e difficoltà durante la sua ultima gravidanza. Ha aggiunto che non sta più con il padre dei gemelli. «Agli uomini non piace sapere che avrai più di un figlio. Il mio uomo non si è mai fatto vivo». Nel Regno Unito, il servizio sanitario nazionale offre normalmente la fecondazione in vitro solo alle donne sotto i 43 anni. Tuttavia, una donna in India è diventata la madre più anziana del mondo all’età di 74 anni nel 2019, essendosi anch’essa sottoposta alla fecondazione in vitro.