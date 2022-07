Scopre che il marito si è suicidato, 23enne affoga i tre figli e poi si toglie la vita Foto

Ha affogato i suoi tre figli nel lago prima di togliersi la vita subito dopo aver scoperto che il marito si era suicidato. Molly Cheng, mamma di 23 anni, ha ucciso i suoi bimbi di 4, 5 e 3 anni in modo barbaro, lasciandoli affogare in un lago. Tutto è iniziato dopo che il marito, il 27enne Yee Lee si è tolto la vita in casa loro, a Maplewood, in Minnesota, sparandosi alla testa.

L'allarme lanciato dai familiari

La donna, rientrando in casa con i bambini ha visto il cadavere del marito e ha allertato i soccorsi. Durante i rilievi hanno notato tutti lo stato di choc della 23enne e le autorità hanno disposto che un parente si prendesse cura di lei. Il pomeriggio stesso però i familiari della donna hanno nuovamente allertato le autorità dicendo che Molly era scomparsa insieme ai bambini.

Le ricerche

Immediatamente sono scattate le ricerche, temendo proprio un gesto estremo della mamma e purtroppo in serata gli agenti hanno trovato i cadaveri. La donna aveva portato i sui bimbi nell'area del Vdnais-Sucker Lake Park, a Vadnais Heights. Sulla riva del lago gli agenti hanno trovato scarpe e vestiti dei piccoli, rinvenuti poi sul fondo del lago. Nello stesso luogo è stata poi trovata morta la madre, affogata anche lei probabilmente dopo aver ucciso i bambini.