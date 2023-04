Mamma ha 11 figli con 8 uomini diversi: «Ora voglio raggiungere i 30 e partorire altre 19 volte»

Ha avuto 11 figli da 8 uomini diversi. Ma non le bastano, perché vuole arrivare a 30. Lei si chiama Phi e vive nella città americana di Memphis. La sua decisione, condivisa tramite il profilo TikTok, è diventata virale.

Va a letto con uno sconosciuto in vacanza, resta incinta e lo cerca su TikTok: poi la risposta choc

Il motivo della scelta

Alla domanda sul perché abbia avuto figli con otto uomini diversi, Phi puntualizza: “Lasciami spiegare. Se hai uno e sottrai uno, ti rimane zero, ma se hai otto e sottrai tre, hai ancora cinque. Se ho un solo padre e lui mi abbandona o muore, i miei figli rimarrebbero senza padre, ma se ne ho otto e tre muoiono o mi abbandonano, ho ancora cinque padri”.

Le critiche

Nel giro di pochi giorni, le parole di Phi sono diventate virali. La giovane ha totalizzato più di tre milioni di visite. La maggior parte di utenti che la definiscono irresponsabile per essere rimasta incinta da così tante persone diverse e per non avere una relazione.

Chi è a favore

Non tutti però sono stati critici, molti utenti sono intervenuti in loro difesa: "Sinceramente l'unica cosa che conta è se tutti i bambini sono felici e ben accuditi, dopo non sono affari di nessun altro", "direi che sembri dare a tutti un'ottima educazione, quindi ben fatta mamma "o" Finché sei felice. I tuoi figli sono ben curati e sani, non importa”, sono state alcune delle reazioni più apprezzate dagli utenti.