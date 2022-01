Neve e gelo travolgono gli Usa. Tempesta sulla Germania, allerta maltempo anche in Italia

Neve e gelo non danno tregua agli Stati Uniti. La bufera che sta colpendo da giorni la parte nordorientale del Paese è proseguita anche nelle prime ore di domenica, seppellendo la regione sotto una spessa coltre di neve, insieme a raffiche di vento che possono raggiungere i 120 km/h. Ieri sera Boston era ricoperta da quasi 60 cm di neve, eguagliando il record del 2003, mentre l'intera regione è quasi paralizzata, con caos nei trasporti, interruzioni della corrente e temperature polari.

La bufera di neve è una «bomba ciclonica», una tempesta caratterizzata dalla potenza esplosiva di rapidi cali della pressione atmosferica, ha confermato il National Weather Service (Nws) che ha registrato raffiche di vento da 80 a 120 km/h.

A New York spazzaneve e macchine del sale hanno faticato non poco per cercare di liberare le strade, mentre Central Park è stato avvolto da 20 centimetri di neve così come le insegne a Times Square. A Brooklyn, nel quartiere alla moda di Cobble Hill, i marciapiedi sono stati ricoperti da almeno 30 centimetri di neve e molte attività hanno chiuso i battenti.

Europa, allerta per la tempesta Malik

Dopo avere colpito duramente la Scandinavia ed il Regno Unito, causando la morte di almeno due persone, la tempesta Malik ha toccato il nord della Germania. La tempesta, che nel Paese viene chiamata Nadia, si è abbattuta sulla città di Amburgo nella notte tra sabato a domenica. Una parte del distretto di Sankt Pauli è sott'acqua. Diversi veicoli sono andati distrutti dalle inondazioni, ma al momento non si segnalano feriti.

Secondo il quotidiano Tagesschau intorno alla mezzanotte è stato raggiunto il livello dell'acqua più alto: 2,84 metri. I servizi di emergenza hanno effettuato centinaia di interventi, per alberi sradicati e tegole divelte dai tetti, mentre il traffico ferroviario è stato interrotto. Nello Schleswig-Holstein, la tempesta ha colpito duramente la regione di Lubecca. La polizia ha registrato 350 operazioni solo ieri mattina.

Un morto e due feriti in Germania

Il bilancio provvisorio in Germania è di un morto e due feriti. La vittima è un uomo di 58 anni, rimasto ucciso per la caduta di un manifesto elettorale a causa del forte vento mentre stava camminando per strada con la sua compagna a Beelitz, vicino a Berlino. A Brema invece un albero è caduto su un passante, ferendolo gravemente, stando ai vigili del fuoco.

Infine nella regione del Meclemburgo-Pomerania (nord-est), il conducente di una motocicletta è rimasto gravemente ferito quando ha colpito un albero caduto sulla strada. Il traffico ferroviario a lunga percorrenza è stato in parte interrotto ieri sera in diverse regioni settentrionali e orientali del Paese, in particolare tra Amburgo, Berlino e Brema, ed è rimasto interrotto domenica, in particolare a causa della caduta di alberi o rami sui binari.

Italia, maltempo da lunedì

La discesa di una saccatura dal Nord Europa verso la nostra Penisola determinerà, nella giornata di domani, un marcato rinforzo della ventilazione dai quadranti settentrionali su gran parte dell'Italia, in particolare su settori alpini nord-occidentali e isole maggiori. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d'intesa con le regioni coinvolte, alle quali spetta l'attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati, ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento (www.protezionecivile.gov.it).

L'avviso prevede dalle prime ore di domani, lunedì 31 gennaio, venti da forti a burrasca, con raffiche fino a burrasca forte, dai quadranti settentrionali, su Valle D'Aosta, Piemonte e Lombardia in estensione, dal tardo pomeriggio, all'Emilia-Romagna, specie settori appenninici. Dal primo pomeriggio di domani, inoltre, si prevedono venti da forti a burrasca, con raffiche fino a burrasca forte, nord-occidentali sulla Sardegna e occidentali sulla Sicilia in estensione, dalla serata, alla Calabria, specie settori centro-meridionali. Forti mareggiate lungo le coste esposte.