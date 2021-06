Malta, completamente vaccinato il 70% della popolazione: è il primo Paese in Europa

A Malta il 70% della popolazione ha già completato il ciclo di immunizzazione. L'isola mediterranea si classifica come primo Paese in Europa ad aver raggiunto il teorico livello dell' immunità di gregge. Lo ha annunciato su Twitter il ministro della salute e vicepremier, Chris Fearne, aggiungendo che sono state somministrate finora 605mila dosi, che porta all'81% la quota di residenti adulti che hanno avuto almeno una inoculazione.

Secondo un grafico interattivo di Our World in Data pubblicato dal Times of Malta, è la più alta percentuale al mondo di popolazione con almeno una dose: l'Islanda è al 75,64%, le Seychelles al 71,86%, il Canada al 67,25%, Israele al 63,88%, l'Italia al 53,88% davanti agli Usa con il 53,32% mentre la media Ue è a 48,56%. Il governo maltese ha così ulteriormente prolungato l'orario di apertura per bar e ristoranti (fino alle 2 di notte) e confermato che dal primo luglio potrà essere leggermente ridotto l'uso delle mascherine (da ottobre scorso obbligatorio in qualsiasi circostanza): potranno non indossarle all'aperto le persone completamente vaccinate, ma soltanto se non più di due. Per evitare le multe si dovrà mostrare il certificato di completa vaccinazione, scaricabile soltanto a partire dal 16/o giorno dopo la seconda dose. Confermato l'obbligo delle mascherine per tutti gli eventi pubblici, tuttora soggetti a forti restrizioni.