Malta, il caso dei "passaporti d'oro": per i ricchi extracomunitari bastano due settimane nell'isola

Per ottenere un passaporto maltese e diventare cittadini dell'Unione europea ai ricchi extracomunitari basta risiedere due settimane nell'isola. È quanto emerge da una serie di documenti riservati della società di consulenza Henley & Partners ai quali hanno avuto accesso il Times of Malta e il Guardian. I ricchi aspiranti cittadini comunitari, secondo i documenti, possono ottenere il prezioso passaporto maltese senza dover necessariamente risiedere un anno nell'isola, come prevede la legge, ma semplicemente facendo una donazione ad un ente benefico locale, iscrivendosi ad un'associazione civica o abbonandosi a un quotidiano maltese.

Sia il Times of Malta che il Guardian hanno infatti verificato che alcuni richiedenti il passaporto hanno trascorso in un anno appena 16 giorni a Malta, invece dei 12 mesi di residenza richiesti. L'inchiesta è stata coordinata dalla Fondazione Daphne Caruana Galizia e finanziata dal fondo europeo per il giornalismo investigativo. In una nota inviata a tutti i media coinvolti nell'inchiesta, Henley & Partners sostiene che è «fondamentalmente falso e potenzialmente diffamatorio suggerire che vi sia un problema sistemico o che i programmi nei quali siamo coinvolti siano a scopo malvagio. Non lo sono».

Tuttavia, le preoccupazioni riguardo alla legittimità del programma maltese per la concessione dei cosiddetti passaporti d'oro ai ricchi investitori stranieri hanno spinto lo scorso ottobre la Commissione europea a lanciare una procedura di infrazione contro La Valletta. Quanto a Henley & Partners, la società giocò un ruolo chiave nel 2014 nella creazione della procedura, assicurandosi dal governo il diritto di operare come unico intermediario. Successivamente, la procedura venne modificata per consentire l'accesso di altre società di consulenza. Dal programma di concessione dei passaporti ai ricchi investitori stranieri, Malta ha incassato quasi un miliardo di euro, secondo i dati aggiornati alla fine del 2019, mentre Henley & Partners si è assicurata commissioni per oltre 36 milioni di euro.