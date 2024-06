Maldive, il governo vieta l'ingresso ai cittadini israeliani: tra la popolazione musulmana cresce la rabbia per la guerra a Gaza

In risposta alla crescente indignazione pubblica per gli attacchi israeliani a Gaza, il governo delle Maldive ha deciso di vietare l'ingresso ai cittadini israeliani nell'arcipelago dell'Oceano Indiano, una delle destinazioni turistiche più rinomate al mondo. La popolazione delle Maldive, prevalentemente musulmana, ha espresso forte sostegno ai palestinesi, spingendo il presidente Mohamed Muizzu a prendere questa misura significativa, su raccomandazione del consiglio dei ministri. Il presidente ha annunciato l'intenzione di «modificare le leggi necessarie per impedire che i titolari di passaporti israeliani entrino nelle Maldive». Durante una conferenza stampa, il ministro dell'Interno, Ali Ihusan, ha confermato che è stato istituito un comitato speciale di ministri per accelerare il processo legislativo. La decisione riflette un clima di crescente sentimenti anti-israeliani nel Paese, inasprito dagli ultimi sviluppi del conflitto in Medio Oriente. Un campanello d'allarme c'era già stato lo scorso dicembre, quando il governo israeliano aveva sconsigliato i viaggi nelle Maldive a causa della «crescente atmosfera anti-israeliana», evidenziando preoccupazioni per la sicurezza dei propri cittadini. Nel 2023, circa 11.000 turisti israeliani hanno visitato l'arcipelago, ma la nuova situazione potrebbe vedere una drastica riduzione di questi numeri.

Le altre misure pro-Palestina

Parallelamente al divieto di ingresso, il presidente Muizzu ha deciso di nominare un inviato speciale per valutare le necessità dei palestinesi. Inoltre, è stata annunciata l'organizzazione di una campagna di raccolta fondi destinata a fornire aiuti umanitari alla popolazione palestinese. Questa iniziativa mira a dimostrare la solidarietà del popolo maldiviano nei confronti degli abitanti della Striscia di Gaza, rafforzando il supporto umanitario in un momento di grave crisi.

La risposta di Israele

«Alla luce della decisione del governo delle Maldive di vietare l'ingresso ai cittadini con passaporto israeliano», il Ministero degli Affari Esteri ha raccomandato ai propri cittadini «di evitare qualsiasi viaggio alle Maldive». «La raccomandazione - ha spiegato - è valida anche per i cittadini israeliani in possesso di passaporto straniero, oltre a quello israeliano.