Forte mal di testa, poi la perdita di sensi: la strana morte di Gaia, 25 anni

Diceva di avere solo un «forte mal di testa» ed è morta all'improvviso: aveva solo 25 anni. Gaia Young, giovane sorella dello scrittore e commentatore Toby Young e figlia di Lord Michael Young, era tornata da un giro in bici e aveva detto ai suoi cari di non sentirsi molto bene, ma nessuno avrebbe pensato a un simile epilogo.

APPROFONDIMENTI MONDO Gaia Young, morta a 25 anni dopo un mal di testa: è mistero PORDENONE Pordenone, Marco muore a 36 anni. «Ho mal di testa, vado a... IL CASO Ciclista trovato morto in strada a Roma, fatale un malore: aveva 42... L'INCIDENTE Malore alla guida dell'auto, finisce contro un muro: morto un... SPINEA Malore in skateboard appena uscito dal McDonald's, gravissimo 16enne... IL CASO Tifoso dell'Ascoli morto al Curi, indagine sui tempi dei soccorsi NAPOLI Napoli, l'ex calciatore Rosario Schiattarella va a correre e...

Il suo decesso è stato definito dalle autorità locali inspiegabile, anche perché un primo esame autoptico sul cadavere si è rivelato «inconcludente». La ragazza non aveva patologie pregresse, non aveva nemmeno il Covid, adesso si cerca di indagare sulle cause che possano aver scatenato una simile tragedia.

Tragedy as lord’s daughter, 25, dies suddenly after freak headache Gaia Young’s death is being treated as ‘unexplained’https://t.co/MPHteSupnL — Stéphanie (@Stphani27713364) September 3, 2021

Tutto è iniziato durante una cena, quando la 25enne si è alzata da tavola per riposare sul divano a causa del forte mal di testa ed è svenuta. I suoi cari hanno subito chiamato l'ambulanza ed è stata trasferita all'University College London Hospital, ma per lei non c'è stato nulla da fare e poche ore dopo è stata dichiarata cerebralmente morta.

La sua morte ha scolvolto la famiglia e i suoi amici, tutti hanno ricordato Gaia come una ragazza «solare e piena di vita».

Pordenone, Marco muore a 36 anni. «Ho mal di testa, vado a letto». Fatale un malore

Sua madre, Dorit Young, ha detto: «Improvvisamente si è alzata dal tavolo. Non ce ne siamo nemmeno accorti all'inizio. Poi mi ha telefonato per dire 'mamma ho un forte mal di testa, sono nella stanza di fronte a riposare'. Pensava di avere soltanto un colpo di calore». Ma un'ora dopo stava vomitando, poi l'arrivo dell'ambulanza e il tragico epilogo.