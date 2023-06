Va in ospedale per un mal di denti, muore poche ore dopo. Diego aveva 23 anni

È andato all'ospedale perché gli facevano male i denti, ma è morto poche ore dopo in circostanze inspiegabili. Un uomo di 23 anni in Argentina ha perso la vita, secondo quanto riportato dai media locali. Il 6 giugno, Diego Soto va in ospedale nella città di Villa Regina, dove i medici lo curano per con un'iniezione, ha riferito il quotidiano argentino Diario Río Negro.

L'autopsia

Soto in seguito torna a casa sua, ma la mattina muore.

I sintomi

L'edema polmonare acuto può essere pericolosa per la vita e richiede un trattamento immediato. Può portare a insufficienza respiratoria o arresto cardiaco. I sintomi dell'edema polmonare includono difficoltà respiratorie, tosse e muco, oppressione toracica.

La famiglia

La famiglia dell'uomo ha affermato di ritenere che la negligenza abbia provocato la morte di Soto e ha chiesto un'indagine completa sull'incidente. "Era sano. Gli piaceva fare sport, andava in bicicletta e gli piaceva andare a correre. Era una persona molto attiva", ha detto a Diario Río Negro Abril Suárez, il compagno del giovane."Riteniamo che ci sia stata negligenza", ha detto Suárez.

La risposta dell'ospedale

Newsweek ha contattato l'Ospedale Villa Regina per un commento. La sera in cui Soto ha ricevuto le cure per il mal di denti, ha detto Suárez, sono andati a letto poco prima di mezzanotte. "Poi si è svegliato spaventato e mi ha detto che non poteva più muoversi", ha detto Suárez. "Abbiamo deciso di chiamare i suoi genitori. Era cosciente e lucido". Il fratello dell'uomo, Octavio Soto, ha detto che il 23enne non riusciva a sentire le sue gambe o le sue braccia, ha riferito il canale di notizie argentino TN.

Il trasporto in macchina

La famiglia alla fine ha chiamato un'ambulanza, ma Soto è stato portato in ospedale in macchina a causa dei ritardi. I medici dell'ospedale hanno iniziato le cure, ma poco dopo le 6 del mattino del 7 giugno è stato dichiarato morto. "Non ci hanno mai spiegato la sua paralisi o qualsiasi cosa gli sarebbe potuta accadere", ha detto Suárez, secondo TN. "Riteniamo che ci sia stata negligenza. Abbiamo fatto la denuncia e abbiamo chiesto l'autopsia, che in un primo momento il medico non ha voluto che fosse fatta, e ci ha detto che l'ospedale non se ne sarebbe occupato". In una dichiarazione, il Ministero della Salute argentino ha affermato che a Soto è stata somministrata un'iniezione di diclofenac e desametasone, che sono composti antinfiammatori che non tendono a produrre gravi effetti collaterali.