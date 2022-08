Scappa dalla guerra in Ucraina e diventa prodigio negli scacchi in Gran Bratagna a 8 anni: la storia di Maksym Kryshtaper

Scappa dalla guerra e diventa prodigio degli scacchi in Gran Bretagna. Si chiama Maksym Kryshtaper, è ucraino e ha 8 anni. Secondo gli esperti potrebbe diventare il più giovane “ grande maestro ” degli scacchi della storia. Lo scorso febbraio 2022 è scappato da Odessa. Dopo aver trascorso diverse settimane in Romania, è riuscito a raggiungere la Gran Bretagna insieme alla madre Iryna.

Il primo titolo in Inghilterra

Della sua storia ha parlato anche il New York Times. Due giorni dopo il suo arrivo, Maksym lasciò la sua nuova casa nel South Yorkshire per recarsi a Durham e vincere il suo primo titolo in Inghilterra. La madre del ragazzo dice: «Per Maksym gli scacchi sono come l'aria. Ne ha bisogno per sopravvivere, ecco perché suona sempre. Sono la sua vita, ora sono anche la mia.

Pronto per fare la storia degli scacchi

Mick Riding, organizzatore del torneo di Durham, ha sottolineato che assistere alla vittoria di Maksym è stato meraviglioso, un momento magico: come assistere a un evento che potrebbe passare alla storia. «È molto bravo, sono felice per lui. È molto serio mentre gioca ma alla fine, quando vince, gli si illuminano gli occhi. Mi reputo fortunato che le nostre strade si siano incrociate. Si vede nella concentrazione e nel modo in cui legge la lavagna. Mi ricorda i migliori giocatori di tutti i tempi quando erano bambini. Kasparov, Fischer. Credimi, è speciale».