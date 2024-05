Maiorca, crolla terrazza di un ristorante: almeno quattro morti e ventisette feriti. Clienti intrappolati sotto le macerie

Tragedia in Spagna. Almeno quattro persone sono morte e ventisette sono rimaste ferite nel crollo della terrazza di un ristorante nella località turistica della Playa de Palma, a Palma di Maiorca.

Secondo i servizi di emergenza, il crollo sarebbe avvenuto intorno alle 20:30 in un edificio al civico 36 di Calle Cartago, nel ristorante Medusa Beach Club dove, per cause in corso di accertamento, avrebbe ceduto la terrazza del locale su due livelli, in quel momento affollata di clienti.

Il crollo

Sarebbero stati i vicini ad allertare la polizia e la guardia civile. Sul posto, un edificio a due piani, le squadre di emergenza dei vigili del fuoco stanno soccorrendo le persone rimaste intrappolate tra le macerie. Tutte le ambulanze disponibili a Palma sono state spostate in via Cartago, dove l'attività è attualmente al massimo. Alcuni vicini hanno spiegato di aver sentito un forte rumore e poi delle urla. Secondo le testimonianze di abitanti nella zona, riportate media locali, il crollo sarebbe stato preceduto da un rumore sordo, seguito dalle grida delle persone ferite sotto le macerie. Raúl Pursnami, proprietario di un negozio di moda accanto al bar-ristorante ha detto di avere sentito un rumore molto forte. «Stavo uscendo dal locale ed è crollato tutto molto velocemente. C'era gente che mangiava e gente e che ballava al piano di sopra», ha raccontato. Il sindaco di Palma, Jaime Martínez e il primo vicesindaco, Javier Bonet, sono già in via Cartago e stanno parlando con i comandanti della Polizia Locale per chiarire le circostanze della tragedia.

Il locale

Il Medusa Beach Club è un noto ristorante con spettacoli musicali sul lungomare della Playa de Palma, molto frequentato dai turisti. È ubicato su due livelli, il piano terra e una terrazza al primo piano, che secondo le prime informazioni avrebbe ceduto facendo sprofondare il locale. In un primo momento si è creduto che fosse crollato il tetto dell'edificio. Almeno quattro dei feriti sarebbero in gravi condizioni, secondo le emergenze del 112. Il Tribunale di Palma ha inviato un medico forense che sta procedendo all'identificazione delle vittime.

La Farnesina verifica coinvolgimento italiani

A quanto si apprende la Farnesina sta verificando se ci siano italiani coinvolti nel crollo di Maiorca, anche se al momento non risulterebbero.

Le ricerche

Un uomo, forse il gestore del locale, rimasto intrappolato tra due grandi lastre sotto l'edificio, è stato messo in salvo dalla polizia locale: avrebbe riportato solo lesioni al braccio. Per verificare se ci siano effettivamente altre persone rimaste sotto le macerie, le forze dell'ordine stanno chiedendo di fare silenzio a tutti coloro che circondano l'edificio, situato sul lungomare, in un'area molto frequentata dai turisti.

Le vittime

Una delle vittime nel crollo del Medusa Beach Club è stata identificata come Abdulaye Diop, il giovane "eroe" senegalese che nel dicembre 2017, assieme all'amico Oumar M'bengue, non esitò a lanciarsi in mare per salvare un bagnante sul punto di annegare, al largo della Playa de Palma. All'epoca Abdulaye e Oumar lavoravano come portieri della discoteca Black Magic, fra le più frequentate della località turistica di Palma di Maiorca. Grazie alla prontezza di spirito del giovane senegalese, l'uomo in difficoltà fu portato in salvo a riva. «Eravamo a due gradi e l'acqua era gelida, ma quando vedi una persona che rischia di morire, non ci pensi due volte e corri per salvargli la vita», dichiarò allora il Abdulaye a tv e media locali. Purtroppo questa sera è stata la prima delle vittime ad essere identificata.