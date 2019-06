Tenta il trucco di Houdini con braccia e gambe incatenate, mago non riaffiora dal fiume

India , nello stato del Houdini , ma non è più riemerso lasciando attonita la folla che si era riunita per assistere alla magia.



Illusionista scomparso 2 anni fa, i resti trovati ammanettati a un albero: ipotesi trucco finito male NUOVA DELHI - Era stato gettato nel 2013 nelle acque dello stesso fiume, l'Hoogly a Calcutta in, nello stato del Bengala occidentale, mentre era all'interno in una gabbia di vetro sigillata. Gli ci vollero 29 secondi per uscire, ma fu accusato di aver usato una porta laterale facilmente visibile. Questa volta ha voluto rischiare di più, riconoscendo che sarebbe stato più difficile. «Se riesco a liberarmi, sarà magico. Se non potrò farlo, sarà tragico». Chanchal Lahiri, in arte Jadugar Mandrake (il mago Mandrake) si è fatto calare nelle acque con le gambe e le braccia incatenate e bloccate da sei lucchetti per ricreare il famoso trucco di Harry, ma non è più riemerso lasciando attonita la folla che si era riunita per assistere alla magia.

