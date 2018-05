Maestre bloccano i piedini con il nastro adesivo a una bimba che si toglieva le scarpe

di Alessia Strinati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La bimba si toglie spesso le scarpe, così le maestre gliele bloccano con ilcausandole dei lividi ai piedini. Una storia sconvolgente quella denunciata da una mamma su Facebook dove ha mostrato le condizioni in cui ha trovato sua figlia dopo averla portata a casa dall'asilo nido., mamma di una bambina di 17 mesi, ha pubblicato delle foto in cui si vedono le scarpe di sua figlia avvolte nel nastro adesivo. Così ha trovato la bimba dopo averla prelevata dal Pleasant Hill Daycare nel North Carolina: «È in quell'età in cui sta imparando a togliersi le scarpe», ha spiegato la donna a Metro , «Evidentemente questa cosa deve aver infastidito le maestre che le hanno avvolto il nastro isolante sui piedi causandole dei lividi».Jessica ha denunciato alle autorità competenti l'accaduto e due insegnanti sono state sospese, ma ha voluto che tutti vedessero quello che era accaduto alla sua bambina per far in modo che i genitori fossero consapevoli. Altri papà e altre mamme hanno così commentato il post dicendo di aver assistito alla stessa scena e di aver trovato anche loro i propri figli con il nastro adesivo ai piedi. Il preside della scuola ha poi diffuso una nota ufficiale in cui ha chiarito: «La Pleasant Hill Day Care non consente qualsiasi pratica dannosa per un bambino. Abbiamo un gruppo eccezionale di badanti che si sforzano di soddisfare le più alte aspettative quotidiane per i bimbi affidati alle nostre cure, e ciò che è accaduto nell'incidente delle scarpe non è una rappresentazione di ciò che siamo».