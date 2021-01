Madrid, esplosione in centro: distrutto palazzo, almeno 3 morti. Ipotesi fuga di gas. Mappa

Forte esplosione a Madrid. La deflagrazione è avvenuta nel centro della Capitale spagnola. al numero 104 di Calle di Toledo. Le immagini che arrivano sono drammatiche: ci sono almeno 3 morti. La forte esplosione, avvenuta verso le tre del pomeriggio e le cui cause sono sconosciute, ha semidistrutto un edificio. Lo riferiscono i media spagnoli. La potente deflagrazione ha fatto saltare in aria i tre piani superiori del palazzo, situato in Calle de Toledo. Fra le prime ipotesi quella della fuga di gas.

Nei pressi del palazzo sventrato ci sono scuole e case di riposo che sono state sgomberate.

Ultimo aggiornamento: 16:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA