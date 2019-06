Porta il figlio di 4 mesi in discoteca, 26enne si ubriaca e si addormenta su di lui soffocandolo

di Alix Amer

Una storia incredibile e tragica ha sconvolto una intera comunità del Galles Gran Bretagna . Una giovane mamma il cui bambino di quattro settimane è morto dopo averlo portato prima in unae poi ubriaca si è addormentata sopra di lui soffocandolo. È finita in carcere per due anni e mezzo., 26 anni, è stata vista più volte con il piccolo Darian mentre andava con sua sorella nel club-discoInn a, nel Galles occidentale.La notte in cui il piccolo è morto lo aveva persino portato in una roulotte mentre incontrava due uomini. Dalhanno spiegato che quando i soccorritori sono arrivati hanno trovato il bambino che già non respirava più, aveva il sangue che usciva dalla bocca: accanto sdraiata c’era la madre inerme. La corte ha ascoltato anche la sorella di Tilby che aveva lanciato l’allarme: era stata lei quella notte ad entrare in camera da letto e vedere la giovane mamma che giaceva a faccia in giù sopra il suo bambino. Ed era stata sempre lei a tirarlo fuori da sotto il peso del corpo della sorella, solo allora notò il sangue che usciva dal naso e dalla bocca. Tilby era così ubriaca che non riusciva a svegliarsi mentre il piccoloveniva portato all’ospedale di Bronglais, dove è morto poco dopo.Il suo avvocato,, in difesa, ha detto davanti ai giudici che: «Tilby quella sera ha preso una serie catastrofica di decisioni dall’uscire al continuare a bere. Desidera esprimere alla corte, al padre del bambino e alla sua famiglia il rimorso e il senso di colpa per quello che è accaduto. Il suo dolore la riempirà per l’assenza di suo figlio per il resto dei suoi giorni». Ma il giudiceha marchiato l’incidente come un “caso terribile di egoismo materno” e ha criticato Tilby per la “negligenza deliberata” del suo bambino. Aggiungendo che aveva “completamente ignorato” il suo dovere di proteggere il figlio e che non si saprà mai se i medici avrebbero potuto salvarlo se avesse dato l’allarme prima. Tilby, di Aberaeron, Ceredigion, è stata condannata a due anni e quattro mesi di carcere.