Madre abbandona il figlio di 5 mesi solo a casa per andare a bere al bar: «Il pianto del piccolo si sentiva da fuori l'appartamento»

Ha lasciato il figlio di cinque mesi solo a casa per andare al bar a prendere da bere. Clare Margaret Meacham, 23 anni, è stata arrestata per guida in stato di ebbrezza e abuso su minori. La donna dell'Arizona è stata catturata giovedì dopo che la polizia ha ricevuto chiamate su un guidatore che girava ubriaco. Una volta in custodia delle forze dell'ordine, la madre ubriaca ha rivelato alla polizia che forse aveva lasciato il suo bambino a casa da solo, questo quanto riporta la CBS 5 Arizona. La donna sembrava confusa e non sicura del fatto che il bambino fosse in casa, ma i poliziotti hanno voluto comunque verificare. Quando i poliziotti sono arrivati a casa di Clare, hanno sentito dall'esterno dell'appartamento i lamenti del piccolo.

Roma, abbandona il figlio di 8 anni in auto per andare a giocare alle slot machine. «Correte, c'è un bimbo solo che piange»

Abbandona il figlio a casa per andare al bar

Una volta all'interno della casa la polizia ha contattato il Dipartimento per la sicurezza dei bambini. Il bambino non è stato ferito e le autorità hanno aspettato che un membro della famiglia arrivasse a casa e prendesse in custodia il bimbo, ha riferito il notiziario.

Belluno, Nicolò muore a 2 anni per overdose: aveva ingerito qualcosa al parco. Il papà indagato per omicidio colposo

L'arresto

Dalla telecamera di sorveglianza posta sopra la porta della casa della donna, si vede la giovane madre che lascia la'appartamento intorno alle 12:44 del pomeriggio. Meno di due ore dopo, intorno alle 14:20, i poliziotti hanno fermato la madre ubriaca. Meacham ha detto ai funzionari che non ricordava nulla dopo aver lasciato il suo bambino nella culla prima di uscire. Secondo quanto riferito dal New York Post, la mamma di 23 anni vive da sola . L'unica altra persona che ha accesso alla casa di Meacham in Arizona è la madre della ragazza, ha detto il notiziario.