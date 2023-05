Maddie McCann, alla cerimonia per i 16 anni dalla scomparsa parla per la prima volta la sorella minore Amelie: «Che giorno triste»

Non l'hanno mai più rivista, non l'hanno più riabbracciata. E finora avevamo sempre e solo ascoltato la voce dei genitori di Madeleine McCann. Ora Amelie, la sorella minore di Maddie, ha parlato pubblicamente per la prima volta di questa storia. E lo ha fatto ieri, in un giorno speciale ma anche molto triste perché era la ricorrenza della scomparsa di Maddie McCann. I suoi famigliari continuano a cercarla, continuano soprattutto a coltivare il ricordo della piccola e oggi possono solo immaginare come sarebbe quella bimba di soli 3 anni scomparsa a Praia da Luz, in Portogallo ormai 16 anni fa mentre era in vacanza.

La vita all'ombra della sorella, fotografata per capire come sarebbe oggi Maddie

Amelie McCann, oggi 18enne, si è unita ai genitori e ai parenti per ricordare la sorellina scomparsa. Quella notte fu lasciata sola in casa con il fratello gemello Sean e con Maddie. Ma Amelie non può ricordare cosa sia successo: era troppo piccola, aveva solo due anni. Durante la cerimonia Amelie ha detto: «È bello che tutti siano qui insieme, ma è un'occasione triste».

Non deve essere stato facile per lei: la sua famiglia vive ormai nell'ombra di Maddie. Non ci sono vacanze, momenti di svago, di spensieratezza in cui non compaia il ricordo sinistro di questa storia rimasta irrisolta. E lei, Amelie, è stata fotografata spessissimo per capire come sarebbe diventata la sorella da grande, come sarebbero potuti cambiare i lineamenti della bimba una volta diventata grande. Foto su foto per un solo motivo e con un solo obiettivo: trovare Maddie viva, un proposito mai raggiunto finora.

Amelie sta per iscriversi all'università, è comparsa nel giorno della preghiera informale per Maddie nel loro villaggio natale di Rothley, nel Leicestershire. Suo fratello gemello Sean, invece, non ha partecipato. Tra i presenti all'incontro, riporta il Daily Mail, c'era anche l'amica intima di Kate, il medico Fiona Payne, che si trovava in Portogallo durante la fatidica vacanza quando Maddie è scomparsa. Fiona ha letto una poesia commovente, "Hope Is The Thing With Feathers" (La speranza è una cosa con le piume), di Emily Dickinson. E poi ha abbracciato calorosamente la mamma di Maddie, Kate.

Bambini scomparsi, Maddie McCann: lei uno dei misteri più discussi al mondo

Il reverendo Rob Gladstone, vicario della chiesa parrocchiale locale, ha guidato le preghiere durante l'evento. Ha detto ai presenti: «Siamo qui questa sera per mostrare la nostra amorevole preoccupazione per Madeleine e per tutti i bambini che sono stati portati via dalle loro famiglie contro la loro volontà. Siamo qui anche per incoraggiarci l'un l'altro a mantenere la speranza e a pregare per un rinnovamento della forza anche dopo questo lungo periodo».

Amelie, accompagnata dall'amica Georgina, si è unita alla ripetizione di mantra letti da singole persone tra i 70 presenti, tra cui «Mai, mai arrendersi», «Non lasciare nulla di intentato», «Non dimenticarti di me».

I genitori di Madeleine McCann, Kate e Gerry, si aggrappano a un barlume di speranza che Maddie, che ora avrebbe 19 anni, possa essere ancora viva. Ma Maddie non si trova nonostante ciclicamente spuntino ragazze che dicono di essere Maddie o persone che dichiarano di averla avvistata.

Lo zio Brian: «Senza una chiusura c'è ancora speranza»

Lo zio di Kate, l'insegnante in pensione Brian Kennedy, 84 anni, ha dichiarato di essere sorpreso di vedere così tante persone riunite per ricordare Maddie. Anche lui non ha nascosto l'amarezza profonda che corre lungo questi lunghissimi sedici anni. «Sedici anni senza qualcuno e ancora non si sa nulla», ha detto. Poi ha spiegato che per questa famiglia è impossibile smettere di cercare la verità. Ed è un aspetto che accumuna tantissimo i famigliari degli scomparsi. «Senza una chiusura c'è ancora speranza», ha detto Brian.

Brueckner andrà a processo?

La polizia tedesca è convinta che Maddie sia morta ed è intenzionata ad accusare il sospettato Christian Bruecknerdel suo rapimento e dell'omicidio «senza corpo».

Di recente però è emerso che l'uomo, già condannato per pedofilia, potrebbe non affrontare mai un processo per questo caso e per altri presunti reati sessuali non correlati, a causa di una disputa legale sulla giurisdizione dei tribunali stranieri.

Brueckner, 45 anni, sta scontando una condanna in un carcere tedesco per lo stupro di una turista americana nella stessa località portoghese di Praia da Luz da cui Maddie è scomparsa nel maggio 2007.

Nome in codice del caso: Operazione Grange

Il punto è che nessun sospetto è mai stato incriminato per il caso Maddie McCann. La polizia britannica ha recentemente chiesto al Ministero dell'Interno ulteriori fondi per continuare le indagini, denominate in codice Operazione Grange e costate finora 13 milioni di sterline ai contribuenti. La richiesta sarà approvata da un comitato per le sovvenzioni speciali.

La notte della scomparsa

Maddie è stata rapita solo nove giorni prima del suo quarto compleanno da un appartamento per le vacanze in Algarve, mentre dormiva da sola con i suoi fratelli gemelli più piccoli. In quel momento i suoi genitori stavano cenando con degli amici in un vicino ristorante di tapas. «Tutto ciò che abbiamo sempre voluto è trovarla, scoprire la verità e consegnare i responsabili alla giustizia. Siamo grati per il continuo lavoro e l'impegno della polizia britannica, tedesca e portoghese. È questo sforzo congiunto delle forze dell'ordine che produrrà risultati e ci darà risposte», hanno dichiarato i genitori di Maddie che hanno voluto condividere una poesia di Clare Pollard per spiegare il loro stato d'animo. La poesia si intitola "La contraddizione". Ecco il testo:

L'assenza si contraddice:

la mancanza evoca ciò che ci manca.

Tu non sei qui, io non sono me stesso,

eppure ti parlo lo stesso in questo modo.

Sei nella folla, nelle notizie, negli sguardi -.

Ti rendo presente quando non ci sei.

Ripercorro i tuoi passi, traccio il tuo volto,

dico il tuo nome, ti vedo nell'aria.

Sei tutto ciò che conosco e così sconosciuto.

Non posso abbracciarti, eppure lo faccio:

ti prego, lascia che ti tenga nella mia testa

e dove sei ora, tieni anche me.

Come puoi essere così vicino e così lontano?

Non sei qui. Ma qui sei.