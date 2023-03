Maddie McCann, la ragazza polacca che dice di essere la bimba scomparsa andrà in tv (con un medium come manager)

Julia Wendell, 21 anni, è la ragazza polacca che, da qualche tempo, sta affermando con certezza di essere Maddie McCann, la bambina britannica di quasi quattro anni scomparsa in Portogallo nel 2007. Grazie ai social e al grande riscontro mediatico, Julia è riuscita a costruirsi un'importante notorietà al punto da essere ospitata in un famosissimo programma televisivo statunitense visto da milioni di persone.

Maddie McCann, la ragazza del test del Dna scopre che potrebbe avere la leucemia. Minacciata di morte, fugge negli Stati Uniti

Dietro di lei si muove ldottoressa Fia Johansson, investigatrice privata e medium. che sta aiutando Julia ha gestire il successo. La specialista, si fa per dire, ha rivelato su Instagram che la 21enne dovrebbe apparire nel talk del Dr Phil, che andrà in onda nella prima serata di lunedì. «Sono molto felice che Julia abbia ottenuto un palcoscenico per parlare con coraggio, facendo luce sul suo passato violento e, si spera, avvicinandosi così alla giustizia». Nella clip la giovane polacca insiste: «Credo di essere Madeleine McCann. Stiamo aspettando i risultati del Dna».

Julia ha raccontato di essersi insospettita dopo alcune allusioni fatte dalla nonna e, da quel momento, ha cominciato a notare delle caratteristiche fisiche che la avvicinerebbero alla bambina scomparsa 16 anni fa. Le coincidenze non si fermerebbero qui. A sostegno delle sue convinzioni ha pubblicato foto con dettagli che proverebbero la sua vera identità: «Ho un difetto all'occhio, lo stesso che aveva Madeleine - ha scritto Julia. Solo che nel mio caso scompare ogni anno». A collegare le due ci sarebbe anche una voglia identica sulla gamba, afferma la giovane. Ma tutti gli indizi lasciano pensare che siano la notorietà e la voglia di essere al centro dell'attenzione, comprensibile per una ragazza della sua età, a spingere Julia a barcamenarsi con i media e con le luci dei talk.

Julia Wendell, the 21-year-old woman claiming to be Madeleine McCann, told https://t.co/Mxnrua2lVd exclusively in a video interview that she plans to sue her 'mother' for defamation. https://t.co/yABLX15CEC

— Radar Online (@radar_online) March 25, 2023