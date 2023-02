Maddie McCann e la ragazza polacca, i genitori della 21enne rompono il silenzio: «Ha sempre voluto essere famosa»

La storia della piccola Maddie McCann, la bambina britannica di quasi quattro anni scomparsa in Portogallo nel 2007, è stata riaperta, ancora una volta, dopo le dichiarazioni di Julia Faustyna, ragazza polacca di 21 anni, «Penso di essere Maddie, devo fare un test del Dna. Gli investigatori britannici e polacchi mi ignorano. Aiutatemi», ha scritto la 21enne su un profilo Instagram aperto appositamente, Iammadeleinemcan, dove ha già condiviso 49 post e, in una settimana, ha collezionato più di 714 mila follower. Ma a poche ore dalle dichiarazioni di Julia è arrivata la smentita da parte della sua famiglia attravereso un ente di beneficenza polacco chiamato Missing Years Ago.

Maddie McCann, la ragazza polacca chiede il test del Dna: «Sono io». Il naso, il mento e quel segno sull'occhio destro

Gli indizi

Julia ha raccontato di essersi insospettita dopo alcune allusioni fatte dalla nonna e, da quel momento, ha cominciato a notare delle caratteristiche fisiche che la avvicinerebbero alla bambina scomparsa 16 anni fa. Le coincidenze non si fermerebbero qui. A sostegno delle sue convinzioni ha pubblicato foto con dettagli che proverebbero la sua vera identità: «Ho un difetto all'occhio, lo stesso che aveva Madeleine - ha scritto Julia. Solo che nel mio caso scompare ogni anno». A collegare le due ci sarebbe anche una voglia identica sulla gamba, afferma la giovane.

Julia ha confessato di aver subito abusi da un uomo di cognome Ney, lo stesso cognome di Martin, uno dei primi sospettati del rapimento di Maddie, poi scagionato. Un elemento che la ragazza polacca vede come un altro parallelo con la vicenda della bambina inglese. Alcuni passaggi della sua storia, però, non quadrano. A partire dall'età: Maddie oggi avrebbe 19 anni e non 21 e Julia sarebbe andata all'asilo in Polonia, a Breslavia, mentre la bambina britannica veniva rapita. La 21enne dà la sua interpretazione anche su quest'aspetto: l'età sui suoi documenti sarebbe falsa e la maestra d'asilo le avrebbe confessato che lei è andata a scuola solo da settembre 2007 a luglio 2008.

La smentita

A seppellire poi ogni dubbio sono stati i genitori della ragazza: «Abbiamo sempre cercato di aiutarla a rimettersi in piedi. Julia è oramai maggiorenne. Se ne è andata da tempo via di casa. Una volta voleva diventare una cantante, poi una modella. Insomma, ha sempre voluto essere popolare. E per quello che sta succedendo ora è riuscita ad avere un milione di follower. Temiamo che il suo comportamento porti a un'inevitabile conseguenza. Internet non dimentica, ed è ovvio che Julia non è Maddie. Siamo devastati da questa situazione».

Il caso di Maddie ha dominato le cronache per molti anni: la piccola scomparve da una casa vacanze nell'Algarve, in Portogallo, mentre i genitori Kate e Gerry McCann cenavano a poche decine di metri di distanza. Anche se le indagini tedesche hanno concluso che il colpevole fu Brueckner (già in carcere per altri reati quando fu dato l'annuncio), il corpo non è mai stato ritrovato. Julia sostiene di essere in contatto con una cugina di Madeleine, che avrebbe parlato di una possibilità di confrontare il suo Dna con quello dei genitori della bambina. E ora chiede di fare quei test per togliersi quel dubbio che la attanaglia mentre dalla Gran Bretagna la famiglia di Maddie resta in silenzio.