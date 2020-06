Maddie McCann, le ex fidanzate del pedofilo choc: «Disse che doveva fare una cosa orribile»

Spuntano nuovi dettagli sul caso Maddie McCann e a raccontarli sono due ex fidanzate di Christian Brueckner, il 43enne tedesco attualmente detenuto in carcere a Kiel, sospettato di aver rapito e ucciso la piccola. La donna ha raccontato dei dettagli choc su quello che è accaduto poco prima del rapimento della bimba di 3 anni il 3 maggio 2007 a Praia da Luz.



Due delle ex, in realtà, hanno raccontato di aver sentito il pedofilo preannunciare quanto avrebbe fatto. Dichiarazioni che in quel momento non avevano senso e che ora, con il senno di poi, sono sembrate loro molto più chiare: «Ho un lavoro orribile da fare domani a Praia da Luz. È qualcosa che devo fare e che cambierà la mia vita. Non mi vedrai per un po'», avrebbe detto. Dopo quelle parole è sparito per 3 anni tornando sempre in Portogallo. Durante le indagini, una ex, ha raccontato di aver visto un identikit del colpevole e di avergli chiesto se fosse lui, ma la risposta era stata decisa: «Non ci provare nemmeno».



Tutte e due sono convinte che questi atteggiamenti sospetti e le sue parole possano essere in qualche modo condotte alla sparizione di Maddie. Il sospetto sembra essere però quello che l'omicidio sia stato compiuto su commissione.