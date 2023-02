Maddie McCann, «la ragazza polacca non è lei»: la conferma della polizia. La famiglia di Julia: terapie e psichiatri non sono bastati

«Quella ragazza polacca non è Maddie McCann». La conferma l'ha data direttamente la polizia, ma i dubbi c'erano eccome, specialmente dopo le dichiarazioni della famiglia di Julia. La piccola Madeline McCann è scomparsa nel 2007 poco prima del suo quarto compleanno: era nella casa vacanze che la famiglia aveva affittato a Praia da Luz, in Portogallo. In questi 16 anni di cui non si è saputo nulla, sono state tante le teorie, sempre smentite. L'ultima quella di Julia Wendel, ragazza polacca che affermava di essere lei Maddie. Ma secondo la polizia polacca, la storia di Julia non è corretta. «L'indagine contraddice la versione della storia presentata dalla donna», ha detto la polizia al quotidiano polacco Gazeta.pl.

Maddie McCann e la ragazza polacca, i genitori della 21enne rompono il silenzio: «Ha sempre voluto essere famosa»

La famiglia di Julia accusa: «Le abbiamo detto di smettere»

Anche la famiglia della ragazza smentisce la storia. In una dichiarazione nel gruppo Facebook polacco "Zaginieni przed laty", in cui vengono condivise storie di persone scomparse, la famiglia spiega: «Abbiamo ricordi, abbiamo immagini. Julia possiede anche queste foto, poiché le ha portate dalla casa di famiglia insieme al suo certificato di nascita, oltre a numerosi rapporti dagli ospedali. Abbiamo sempre cercato di capire tutte le situazioni accadute con Julia. Innumerevoli terapie, medicine, psicologi e psichiatri. Non è stata lasciata sola. Minacce di Julia a noi, le sue bugie e manipolazioni. L'abbiamo visto tutti e abbiamo cercato di impedirlo, di spiegarlo, le abbiamo chiesto di smetterla». La famiglia spiega che hanno sempre cercato di aiutare la giovane a riprendersi, ma Julia è maggiorenne. Si è trasferita fuori casa e rifiuta ulteriori cure. «Julia una volta voleva essere una cantante, una modella. Ha sempre voluto essere popolare. Quello che sta accadendo ora le ha fatto guadagnare 1 milione di follower. Internet non dimentica. Chiaramente Julia non è Maddie. Siamo devastati dalla situazione attuale».