Maddie McCann, tedesco sospettato di omicidio in Portogallo: la bimba è scomparsa nel 2007

Una possibile svolta in un caso molto intricato. Un cittadino tedesco attualmente in carcere in Germania viene considerato sospetto di omicidio nel caso di Madeleine McCann, la bambina britannica di 3 anni scomparsa mentre trascorreva le vacanze con i genitori in Portogallo nel 2007. Lo ha annunciato la polizia tedesca. L'uomo, 43 anni, è stato condannato per numerosi reati sessuali contro minori. Fra il 2005 e il 2007 ha vissuto in Portogallo, anche in una casa vicino a Praia de Luz, dove era scomparsa la bambina.

Ultimo aggiornamento: 4 Giugno, 08:21

