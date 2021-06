Macron, schiaffo da un uomo nella folla: due arresti

Un uomo ha dato uno schiaffo a Emmanuel Macron. È successo durante un bagno di folla nella Drome, nel sud-est della Francia, intorno alle 13.40 di oggi. Il capo di Stato stava per rientrare nella propria auto di rappresentanza dopo un evento nella scuola alberghiera di Tain-l'Hermitage, quando ha sentito alcuni presenti che lo chiamavano a gran voce. Così si è avvicinato alla folla che lo aspettava dietro alcune transenne e proprio il primo uomo che ha "incontrato" nel suo saluto lo ha prima afferrato per un braccio e poi colpito con uno schiaffo con la mano destra che ha centrato la guancia sinistra di Macron. L'uomo è stato subito placcato dagli uomini della sicurezza che stavano scortando il presidente e poi è stato arrestato insieme ad un'altra persona che era vicino a lui. Dalle immagini poi si può notare come Macron continui a parlare con i presenti: l'Eliseo infatti fa sapere che ha continuato la visita.

APPROFONDIMENTI MONDO Francia, schiaffo a Macron: due persone arrestate MONDO Macron, il tour nella scuola alberghiera prima dello schiaffo VIDEO Covid, Macron: «Vaccinare i Paesi più poveri per battere... ECONOMIA Francia prepara la riapertura. Anche per i turisti stranieri L'ALLARME Covid, variante rara (a Bordeaux) spaventa la Francia: già 50... MIND THE GAP Louvre, la prima donna nel tempio dell’arte: Laurence des Cars...

L'autenticità del video, che è subito girato in rete dove è diventato virale, è stato confermato dall'entourage del capo di stato francese. Nelle immagini si sente chiaramente «abbasso Macron». Il presidente è impegnato in alcune visite in diversi dipartimenti del Paese. Le immagini sono state riprese da alcuni presenti e sono state postate immediatamente sui social network.

Il premier Castex: «Democrazia in pericolo»

Dell'incidente ha parlato subito in Parlamento anche il premier Jeax Castex: «Lancio un appello a un risveglio repubblicano, ci riguarda tutti, ne va delle basi della nostra democrazia». Coinvolto ieri in una polemica per aver evocato gravi violenze nella settimana che precederà le presidenziali del 2022, Jean-Luc Melenchon, leader della sinistra radicale de "La France Insoumise", è stato il primo a reagire: «Solidarietà al presidente. Ora cominciate a capire che i violenti passano all'azione?».