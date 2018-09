Un rapporto deficit/pil al 2,8%, in aumento rispetto al 2,6% di quest'anno, e una riduzione delle tasse per le famiglie del valore di 6 miliardi di euro.



Sono alcune delle misure previste dalla legge di bilancio 2019 presentata oggi dal ministro per i Conti pubblici francese, Gerard Darmanin, e dal ministro delle Finanze Bruno Le Maire, secondo il quale la prosperità «non deve basarsi su maggiore spesa pubblica, più debito e più imposte».



L'alleggerimento fiscale, infatti, ha rivendicato il presidente Emmanuel Macron, pur in presenza di un aumento del prezzo dei carburanti, sarà «il più consistente» degli ultimi dieci anni.

