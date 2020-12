Covid, Macron positivo al tampone. L'Eliseo: «In autoisolamento». Premier Castex in quarantena

Il presidente francese Emmanuel Macron è risultato positivo al test per il Covid-19. Un'ultima ora che arriva da una Parigi già stretta sotto le misure di sicurezza anti-coronavirus. A darne notizia è stato direttamente l'Eliseo con un comunicato. Nei giorni scorsi dall'entourage del presidente era stato riferito al quotidiano francese Le Figaro che il presidente dall'inizio dell'epidemia si è sottoposto a più riprese al test, e che finora aveva sempre dato esito negativo.

La diagnosi, fatta dai test RtPcr, è giunta dopo la comparsa dei primi sintomi del contagio. Conformemente alle disposizioni sanitarie in vigore - indica l'Eliseo - Macron resterà in isolamento per 7 giorni, ma continuerà a lavorare e ad assicurare le sue attività a distanza.

Anche il Primo ministro francese, Jean Castex si è messo in isolamento, in quanto a rischio di avere contratto il Covid-19, dopo che il presidente Emmanuel Macron, con cui ha avuto contatti, è risultato positivo al virus. Lo ha reso noto Matignon, la sede del premier. Sempre il Parlamento francese rende noto che anche il presidente dell'Assemblée Nationale, Richard Ferrand, si è messo in autoisolamento dopo l'annuncio della positività al Covid-19 del presidente Emmanuel Macron.

E scatta ora la corsa alla quarantena tra le personalità politiche che hanno frequentato Macron negli ultimi giorni. Dalla Spagna arriva la notizia che il premier spagnolo Pedro Sanchez si è messo in autoisolamento fino al 24 dicembre dopo aver saputo della positività al coronavirus del presidente francese con il quale ha avuto una colazione di lavoro lunedì. Come riporta El Pais.

