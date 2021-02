«Signora, stasera lei ha cercato di lasciarci ma ha scelto il treno sbagliato, il mio», con queste parole il ferroviere francese «Seb il macchinista» ha salutato la donna che tentato il suicidio sul binario U della linea Transilien, nella zona di Parigi, in Francia. La signora aveva deciso di farla finita sdraiandosi davanti al treno: un gesto di cui i conducenti non si erano per niente accorti, considerando che l'episodio è avvenuto nella serata di ieri. Complice il buio, la donna ha agito rapidamente: ma uno dei macchinisti ha reagito con prontezza.

Il fatto

Stando alle testimonianze sembra che Sebastien, questo il nome dell'addetto alla linea ferroviaria, sia riuscito a fermare il treno in partenza a distanza di due metri da una donna, che si era sdraiata sulle rotaie alla fermata de La Défense. In queste ultime ore la storia sta emergendo grazie ai media locali, ma se sta ricevendo una grande eco è anche grazie al messaggio che «Seb il macchinista» ha pubblicato su Twitter rivolgendosi alla donna.

Il tweet

Queste le parole del macchinista: «Signora, stasera al Dipartimento della Difesa ha cercato di lasciarci, ma lei ha scelto il treno sbagliato, il mio. Ti ho visto da lontano, nonostante l'oscurità della stazione e ti ho salvata per un paio metri. Ho deciso di non permetterti di farti male», così in un post su Twitter. Intervistato da France Bleu Paris, il ferroviere ha spiegato di aver ricevuto «tanti messaggi toccanti, persone che propongono di aiutare questa signora, di ospitarla». Poi il macchinista ha concluso: «È vero che si sta attraversando un periodo difficile con il Covid, è la morte ogni giorno. Ma stavolta alla morte gliel'abbiamo fatta sotto al naso e siamo riusciti a salvare una vita» ha concluso.

Madame, ce soir à la Défense vous avez voulu nous quitter, mais vous n'avez pas choisi le bon train, le mien. Je vous ai aperçu de loin malgré l'obscurité de la gare et je vous ai épargné à 2 mètres près. J'avais décidé de ne pas vous permettre de faire de la peine... — Séb le mécano (@TheWorldzyourz) February 3, 2021

