Morto Mac Miller, stroncato da un'overdose. L'ex fidanzato di Ariana Grande aveva 26 anni

Addio al rapper americano, conosciuto anche per la sua relazione con Ariana Grande, frequentata per due anni: il 21enne è morto nella sua abitazione a Los Angeles. Secondo Tmz le cause del decesso sono da attribuirsi a un'overdose.Si chiamava Malcolm James McCormick e aveva fatto centro già con il suo primo album Blue slide park nel 2011. Di recente aveva pubblicato Swimming, subito in testa nelle classifiche. Era però finito sulle cronache nei mesi scorsi anche per essere stato arrestato per guida in stato di ebbrezza.