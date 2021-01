Germania, lotteria il vaccino nelle Rsaincredibile lotteria nelle Rsa di Francoforte: estratto a sorte chi deve vaccinarsi

«Mia madre di 88 anni - ha scritto - vive in una struttura per anziani a Francoforte. La vaccinazione contro il Covid è iniziata questa settimana. Le dosi non sono sufficienti, ora verrà estratto a sorte chi potrà essere vaccinato per primo. Descrivere i miei sentimenti è proibito dall'etichetta». È l'incredibile realtà che sta emergendo in Germania. Una vera e propria lotteria per decidere chi vaccinare. È così che alcune case di riposo in Germania hanno deciso di far fronte alla carenza di dosi di vaccino, scatenando immediatamente una pioggia di critiche.

A lanciare l'allarme è stato l' ex segretario di Stato alla sanità Lutz Stoppe, con un tweet in cui ha raccontato una vicenda che lo riguarda personalmente. Un'accusa molto diretta che ha scatenato oltre centro commenti dai quali si è scoperto che quello della casa di cura nella quale è ospitata la madre non è l'unico caso. C'è chi estrae i nomi, chi segue l'ordine alfabetico, quel che è certo è che i vaccini non bastano ed è il caso a decidere chi lo avrà per primo. «Casa di riposo in Baviera: circa 30 anziani stanno insieme in una stanza e aspettano informazioni su chi verrà vaccinato e quando. Dovrebbe andare per cognome, ma dalla M in poi non c'è più un vaccino», è uno dei tanti racconti su twitter. Tra i post anche quello del presidente della commissione sanità del Bundestag Erwin Ruddel, che scaglia l'accusa più dura: «In altre strutture viene somministrato arbitrariamente dalle squadre di vaccinazione a persone» che non rientrano nei parametri di priorità. «I paesi - ha concluso - devono essere all'altezza delle loro responsabilità.

