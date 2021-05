Londra, Sadiq Khan rieletto sindaco con il 55,2% dei voti

Vittoria di Sadiq Khan a Londra che conquista così la rielezione a sindaco: lo sanciscono ufficialmente i dati elettorali definitivi, citati dalla Bbc. Il sindaco laburista viene confermato con il 55.2% dei voti dopo il ballottaggio. Khan ha avuto 1.206.034 preferenze, contro le 977.601 dell'avversario conservatore Shaun Bailey.

In un tweet pubblicato subito dopo la notizia della rielezione, Khan ha ringraziato quelli che lo hanno supportato e votato, rassicurando anche tutti gli altri: «Grazie. Se non l'avete fatto, sappiate che non ignorerò mai la vostra voce e le vostre preoccupazioni. Sarò sempre un sindaco per tutti i londinesi, al lavoro per migliorare la vita di ogni singola persona di questa città».

Thank you London. It’s the absolute honour of my life to serve the city I love for another three years.

I’ll leave no stone unturned to get our city back on its feet.

A brighter future is possible, and we’ll deliver it together. pic.twitter.com/kwA1awEten

— Sadiq Khan (@SadiqKhan) May 8, 2021