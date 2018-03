Passa sotto un cantiere e dalla gru cade un bancale di mattoni: grave una donna /Video

di Chiara Rai

Burdett Road. Looks like bricks that somehow broke loose from the crane pic.twitter.com/6k8T9zIpfV — Fahim (@F4H1M1997) 27 marzo 2018

Cammina davanti a un cantiere e viene schiacciata da un bancale di mattoni caduto da una gru. Sono molto gravi le condizioni di una giovane donna di 28 anni che si è trovata nel posto sbagliato al momento sbagliato, vicino al cantiere del nuovo complesso residenziale nella zona est di Londra. A riportare la notizia è l'IndependentTower Hamlets, un passante che si trovava in Burdett Road, ha subito filmato la scena e twittato: "Sembrano mattoni che in qualche modo si sono staccati dalla gru"Il primo ad accorrere è stato un testimone di nome Alan Harris: "Ho sentito un forte scoppio, così mi sono precipitato a vedere cosa fosse successo. Una donna era sotto i mattoni e un'altra accanto si è messa a gridare chiedendo di chiamare l’ambulanza e alzando gli occhi al cielo."Anche alcuni passanti si sono fermati per aiutare la giovane, completamente coperta da un cumulo di macerie e legno rotto.L’ambulanza londinese l’ha trasportata d’urgenza in un ospedale nell’est della città ma la polizia metropolitana fa sapere che le sue condizioni sono molto graviUn uomo è stato ricoverato per in stato shock dopo aver assistito alla scena.Sul posto ci sono gli investigatori forensi: “Gli ispettori hanno visitato il sito – gfanno sapere le forze dell’ordine - e stanno facendo continue indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente”La polizia metropolitana di Londra sta ascoltando i testimoni e cercando altre persone che possano aver assistito alla tragedia.