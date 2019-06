Londra, incendio devasta un palazzo di sei piani a Barking: nessuna vittima

Paura a Londra, impressionanti le immagini dell'incendio nel momento delle sua massima estensione. In uno scenario di fuoco e fumo nel quale l'arrivo di ambulanze a scopo precauzionale e l'invito delle autorità a tutte le persone residenti nelle vicinanze a tenersi a distanza aveva fatto temere il peggio. un incidente avvenuto a pochi giorni dal secondo anniversario del micidiale incendio della Grenfell Tower: grattacielo di edilizia popolare nel quale a Londra, nel giugno 2017, persero la vita 72 persone.

È stato circoscritto l'incendio che nel pomeriggio di oggi ha devastato un edificio di sei piani, suddiviso in appartamenti di lusso, nella zona di Barking, a est di Londra. L

L'allarme è scattato intorno alle 16.30 italiane. L'edificio in fiamme, che è un condominio, è avvolto dal fuoco dal pianterreno al sesto piano, hanno riferito i pompieri, spiegando che le cause non sono ancora note. L'Ambulance Service ha spiegato di essere «in attesa» ma «non ci sono segnalazioni di feriti al momento». Lo stesso ha confermato Scotland Yard. I residenti degli edifici vicini sono stati evacuati e le strade intorno sono state chiuse.

o rende noto il comando dei vigili del fuoco della capitale britannica, confermando che non risultano vittime. Lo stabile era stato evacuato dopo il primo allarme. Le fiamme sembra si siano sprigionate al piano terra, per poi diffondersi ai livelli superiori. Non ancora chiare le cause, sulle quali la polizia ha avviato un'indagine.