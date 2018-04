Londra, due morti e un ferito grave: nuovi assalti a colpi di coltello, 35 omicidi dall'inizio dell'anno

Londra, l'escalation degli omicidi a colpi di coltello continua, anzi accelera. Ancora violenze nella capitale della Gran Bretagna: in due episodi distinti due persone sono state accoltellate a morte domenica nell'arco di 40 minuti. Un 26enne è morto in ospedale dopo essere stato colpito a Colindale, quartiere nordoccidentale della capitale, mentre una donna trentenne è morta a Brixton, quartiere a sud della città. In un terzo incidente, verificatosi tre ore dopo, un 18enne è rimasto ferito gravemente ed è ora ricoverato in pericolo di vita. La polizia ha effettuato degli arresti in relazione ai tre pisodi. Sono oltre 35 le persone accoltellate a morte a Londra dall'inizio dell'anno, mentre i casi di omicidio sui quali la polizia sta indagando sono quasi 60.

