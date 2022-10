Londra, dj rapito fuori casa con la fidanzata: trovato morto in un bosco

Rapito con la fidanzata fuori da casa e ritrovato morto in un bosco pochi giorni più tardi. Il cadavere recuperato dalla polizia vicino a Loughton, a nord di Londra, è quello di Koray Alpergin, noto DJ 43enne di origine turca, proprietario della stazione Bizim FM. Da giovedì lui e la sua compagna non avevano più dato notizie. Oggi il corpo dell'uomo è stato ritrovato senza vita. La donna è invece illesa.

Cosa è successo

Sabato la polizia aveva reso noto che un uomo e una donna erano scomparsi nell'Essex, senza divulgare i nomi delle due persone, scrive il The Sun. Circa 24 ore dopo gli agenti hanno scoperto il corpo di uno dei due e hanno arrestato tre uomini, con l'accusa di omicidio. La vittima è Koray Alpergin, DJ turco di 43 anni che viveva a Londra, ma con un grande seguito in patria. Epilogo "positivo" invece per la compagna della vittima, ritrovata in vita e illesa.

Arrestati tre uomini

I tre sospettati sono attualmente sotto la custodia delle forze dell'ordine e sottoposti a interrogatorio. Sul corpo è stata intanto disposta l'autopsia, che stabilirà le cause del decesso. I due sarebbero stati rapiti e fatti salire su un furgone parcheggiato davanti casa contro la loro volontà, come confermato dall'ispettore di polizia che si sta occupando del caso.