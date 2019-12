London Bridge, identificata la seconda vittima: è una ex studentessa di Cambridge

Ieri invece era stata diffusa l'identità dell'uomo rimasto ucciso, Jack Merritt, un dottorando dell'università che era uno dei coordinatori di «Learning Togheter» il programma per la riabilitazione degli ex detenuti della facoltà di criminologia di Cambridge. Khan era stato invitato a partecipare, insieme ad altri ex detenuti, alla conferenza organizzata dal programma che si è svolta in un edificio, il Fishmonger Hall, che si trova sul lato nord del ponte. Secondo a polizia l'attacco di Khan è iniziato subito dopo aver lasciato la conferenza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA