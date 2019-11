«Un assalitore, riteniamo armato di un coltello, ha iniziato ad attaccare i passanti. È stata allora dispiegata la polizia armata. Riteniamo che il presunto assalitore sia stato colpito a morte», riferisce il corrispondente di SkyNews Mark White riportando quanto accaduto a London Bridge.

L'uomo cui la polizia britannica ha sparato, e che secondo Sky News è stato ucciso, aveva in mano un coltello e aveva aggredito alcuni passanti. Lo riferiscono anche testimoni citati da Metro online. Al momento Scotland Yard non conferma se si tratti di un episodio di matrice terroristica.

Police incident at London Bridge. https://t.co/8GpTRTVxa2 — The Cheshire Group (@cheshiregrp) November 29, 2019

#BREAKING: British police say they're dealing with incident at London Bridge; witnesses report gunshots. — FOX 29 (@FOX29philly) November 29, 2019

Allarme aldi. Uditi spari, panico tra la folla. Un uomo sarebbe stato ucciso dalla polizia. Gli agenti stanno affrontando - da quanto appreso finora - un incidente sul ponte. Ma le foto sui social media hanno mostrato diverse pattuglie sul ponte, con un camion fermato attraverso la riserva centrale del ponte a doppia carreggiata.I marciapiedi su entrambi i lati del ponte sono dotati di ampi dissuasori per impedire ai veicoli di invadere la zona pedonale. I manufatti sono stati installati dopo l'attacco terroristico del London Bridge del 2017. Le notizie per ora sono frammentarie e confuse. Testimoni avrebbero parlato di spari contro un bus, altri di un conflitto a fuoco che ha coinvolto la polizia.John McManus ha dichiarato al canale BBC News: «Solo pochi minuti fa stavo attraversando il London Bridge sulla sponda sud della sponda nord del ponte. Sembrava esserci un combattimento in corso dall'altra parte del ponte, con diversi uomini che attaccavano un uomo». Ora la zona è completamente isolata dalle forze dell'ordine.IN AGGIORNAMENTO