Virus, la ricerca: il lockdown ha evitato 3,1 milioni di morti in 11 paesi Ue

Il lockdown dovuto alla pandemia di Covid-19 è riuscito a evitare almeno 3,1 milioni di morti in 11 Paesi europei, compresa l'Italia. Negli stessi Paesi si stima che fra 12 e 15 milioni di individui abbiano contratto il nuovo coronavirus dall'inizio dell'epidemia fino a maggio, pari a una media compresa fra il 3,2% e il 4% della popolazione, con grandi fluttuazioni Paese per Paese. L'Italia si colloca al quarto posto dopo Belgio (8%), Spagna (5,5%) e Gran Bretagna (5,1%) per un totale di oltre 2,7 milioni di persone. Lo indica il modello basato sui dati di 11 Paesi, compresa l'Italia, pubblicato sulla rivista Nature dal gruppo dell' Imperial College di Londra guidato da Seth Flaxman e Samir Bhatt.

