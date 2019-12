© RIPRODUZIONE RISERVATA

BRUXELLES L'incontro di stamani tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, la cancelliera tedesca Angela Merkel e il presidente francese Emmanuel Macron, nel corso del quale è stata affrontata la questione libica, è andato «bene. Abbiamo condiviso le valutazioni e anche la necessità che l'Europa si faccia sentire». Lo riferisce lo stesso Conte, al termine dell'incontro che si è tenuto in un hotel del centro di Bruxelles, nei pressi della Grand Place, dove abitualmente alloggiano i tre politici. «Adesso - continua Conte - ci sono attori anche stranieri che, essendo scesi sul terreno con appoggio militare molto chiaro, in termini di equipaggiamento, di soldati e di risorse finanziarie, in questo momento hanno un ruolo. Dobbiamo confrontarci con loro». «Ma rimane - prosegue - la piena condivisione del fatto che bisogna indirizzare subito questo conflitto verso una soluzione politica. E lo faremo con voce unitaria. Ragionevolmente perverremo in giornata ad una dichiarazione congiunta», conclude.