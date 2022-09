Nel momento in cui sembra essere la favorita alla successione di Boris Johnson, spuntano gli scheletri nell'armadio del ministro degli Esteri britannico, Liz Truss, dal passato di sinistra, alle critiche verso i reali fatte in gioventù, fino a una presunta storia extraconiugale risalente a 16 anni fa. Lei ha descritto il suo coniuge come "l'amore della mia vita" il giorno di San Valentino di tre anni fa. Ma chi è il fedele marito del candidato leader del Partito Conservatore? Hugh O'Leary ha 48 anni (uno in più della moglie) ed è cresciuto ad Allerton (un sobborgo di Liverpool), prima che la sua famiglia si trasferisse a Heswall, una città della penisola di Wirral. Ieri sul quotidiano "Times" un ex vicino di casa ha raccontato: "Hugh era molto più serio" e tranquillo dei suoi due fratelli minori, insomma "un ragazzo adorabile". È diventato dottore commercialista dopo aver studiato alla "London School of Economics".

Galeotta, tra i due, è stata la militanza politica. Truss ha incontrato O'Leary a una conferenza del partito Tory nel 1997. A proposito del loro primo appuntamento, lei ha raccontato: "L'ho invitato a pattinare sul ghiaccio e si è slogato la caviglia". Hanno iniziato a frequentarsi e si sono sposati tre anni dopo, stabilendosi a Greenwich, nel sud-est di Londra. Hanno due figlie, Frances e Liberty.

LA CRISI CONIUGALE

Un caro amico di famiglia, la scrittrice di cucina Mallika Basu, ha riferito: "Sono una grande squadra. Entrambi sono cuochi appassionati e molto bravi. Lei fa degli ottimi arrosti, lui un buon curry». Solo una volta il loro rapporto ha avuto una scossa. Nel 2006 è trapelato che Liz Truss aveva avuto una relazione con il deputato Tory Mark Field, sposato. Il matrimonio di lei è sopravvissuto; quello del suo presunto amante, invece, è finito. I membri Tory nel suo collegio elettorale di Norfolk si erano lamentati di essere stati tenuti all'oscuro della relazione e hanno cercato di cacciarla. Ma furono sconfitti e Truss trionfò. La riservatezza con cui la coppia vive verrebbe messa sotto i riflettori se lei dovesse diventare il successore di Johnson.

IL PASSATO DI SINISTRA

Truss è stata abbastanza aperta sul suo background di sinistra, rivelando come ha partecipato alle marce della campagna per il disarmo nucleare. Da ragazza manifestava gridando “Maggie, Maggie, Maggie, out, out, out”, da grande faceva conferenze alla convention dei Tory con in platea quella Maggie, la Thatcher, che ora dice essere il suo idolo politico insime a Ronald Reagan. L'ex vicino di casa ha rivelato che la madre sostiene sua figlia: «Ha detto che era piuttosto combattuta. Si era angosciata sull'opportunità di sostenerla perché era sua figlia, o di non sostenerla perché era una Tory", ha detto al Times. "Alla fine, ha deciso che i legami familiari avrebbero dovuto prevalere". A luglio, il Daily Express ha rivelato che il rapporto del ministro degli Esteri con suo padre è stato "sconvolto" dalla sua "conversione alla politica di estrema destra" e che i due ora non si parlano più.

ANTIMONARCHICA IN GIOVENTÙ

Ma Truss ha ripetutamente sconfessato le sue precedenti opinioni di sinistra e ha definito un "errore" un discorso che ha tenuto, quando aveva 19 anni, a sostegno dell'abolizione della monarchia dopo che una sua clip è riemersa alla conferenza "Lib Dem" nel 1994. Il ministro degli Esteri, che era il leader dei Liberal Democratici dell'Università di Oxford, ha recentemente affermato di aver capito che la regina e gli altri reali sono "la chiave" del successo del Regno Unito. "All'epoca ero un adolescente e credo che le persone che non cambiano mai idea su nulla e pensano allo stesso modo a 16 anni come a 46, in primo luogo non sono normali come me, e in secondo luogo, ho la capacità di imparare dagli errori che ho fatto e andare avanti".

Truss è ora vista alla destra del suo stesso partito. "Sotto la mia guida inizierei a tagliare le tasse fin dal primo giorno per aiutare le persone ad affrontare il costo della vita", ha spiegato la candidata primo ministro.