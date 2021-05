Madre mostra il dito medio, automobilista le spara e uccide il figlio di 6 anni: folle lite in strada

«Mamma, mi fa male la pancia». Sono queste le ultime parole pronunciate alla madre dal piccolo Aiden, 6 anni, prima di morire. A sparargli un altro automobilista, dopo che la madre gli aveva mostrato il dito medio. La donna stava accompagnando il bambino a scuola alle 8.10 di venerdì mattina e si trovava sulla State Route 55 a Orange, a sud-est di Los Angeles, Stati Uniti. Qui un'auto le ha tagliato la strada. La madre di Aiden ha mostrato al guidatore il dito nello specchietto retrovisore, ma mentre si muoveva verso un'altra corsia alla sua destra, un uomo armato - che si pensa seduto sul sedile del passeggero dell'auto del sospetto - improvvisamente ha sparato contro la loro macchina, colpendo il ragazzo che era seduto sul retro della vettura.

6-year-old boy fatally shot during apparent road rage attack on 55 Freeway in Orange https://t.co/t8bWbXWAqL via @Yahoo Find those that are Guilty.And KILL them on the same Day.

— Fred Reo (@FredReo) May 22, 2021