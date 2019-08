Lione, dove si registrano diverse aggressioni con accoltellamenti avvenute oggi pomeriggio a Villeurbane. Un ragazzo di 19 anni è morto, nove persone sono rimaste ferite, tre in modo molto grave. Gli aggressori erano, secondo i testimoni, in due, uno armato di coltello e terrorismo. Terrore alla periferia di, dove si registrano diverse aggressioni con accoltellamenti avvenute oggi pomeriggio a. Un ragazzo di 19 anni è morto, nove persone sono rimaste ferite, tre in modo molto grave. Gli aggressori erano, secondo i testimoni, in due, uno armato di coltello e l'altro di uno spiedo da cucina . Ci sarebbe un fermo da parte della polizia, un uomo originario dell'Afghanistan. L'attacco potrebbe essere un atto di

Agressions à Villeurbanne : un mort et plusieurs blessés, un suspect recherché https://t.co/jVttWoiXLs pic.twitter.com/hWL8fuyh8S — Le Bien Public 🗞️ (@Lebienpublic) August 31, 2019

Non si hanno conferme sul ruolo che avrebbe avuto negli accoltellamenti. I fatti sono avvenuti poco prima delle 17. Sul posto gli uomini dei reparti speciali.

È la pista criminale quella privilegiata per ora nelle indagini. Gli inquirenti propendono per un autore solitario delle aggressioni, contrariamente a quella della presenza di un complice, come era sembrato in un primo momento.

L'aggressione è avvenuta alla stazione della metropolitana di Laurent Bonnevay di Villeurbanne. Si cerca il secondo aggressore.La procura nazionale antiterrorismo (PNat) francese monitora la situazione, ma al momento non ha ancora preso in carico il dossier, seguito dalla procura di Lione. Lo scrive lo Figaro, spiegando che non sono ancora chiare le motivazioni dell'uomo arrestato.Il sindaco di Lione, l'ex ministro dell'Interno Gerard Collomb, sottolinea che le vittime dell'attacco di Villleurbanne sono state colpite in maniera indiscriminata. «Al momento non conosciamo le motivazioni dell'aggressore -ha detto arrivando sul posto, citato da Le Progres- è sicuro che non si tratta di una rissa, perchè è qualcuno che ha attaccato indiscriminatamente persone che aspettavano l'autobus».