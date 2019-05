Mette like al post Fb dell'amico, il fidanzato la massacra di botte e tenta di cavarle gli occhi

di Alix Amer

Un culturista e muratore di professione ha massacrato di botte la sua ragazza solo per aver messo deiaidi un suo amico su. Dopo aver tentato di strozzarla e colpita al volto più volte ha cercato di cavargli gli occhi con le mani (fortunatamente non riuscendoci). A quel punto ridotta in gravi condizioni per le ferite riportate l’ha imprigionata nella camera da letto del suo appartamento a, nel Kent,, 35 anni, è risultato poi essere un violento seriale con le donne. Ma solo un attimo di distrazione dell’uomo ha salvato la ragazza che dopo l’aggressione è riuscita a mandare un sms ad un amico per chiedere aiuto, e l'amico ha avvertito immediatamente la polizia.Nel giro di poco gli agenti hanno fatto irruzione nell’appartamento die lo hanno arrestato. Perquisendo le stanze hanno trovato la porta di una delle camere da letto chiusa, una volta aperta si sono trovati davanti la ragazza con i lividi sul volto e ferite sul corpo. «Ricordo i pugni, poi mi ha infilato le dita negli occhi quasi a volermeli strappare - ha raccontato agli agenti - ho avuto paura di morire».I fatti sono accaduti a novembre scorso. Ma solo questi giorni si è aperto il processo. Una volta in tribunale la ragazza però si è rifiutata di sostenere la sua prima dichiarazione e ha spiegato al giudice di essersi procurata le ferite cadendo prima da una scala, poi di aver sbattuto contro un tavolo e infine di essere inciampata in un tappeto in bagno e sbattuto la testa contro il water. E quando gli è stato chiesto come si era procurata i lividi sulle gambe (nella prima versione aveva detto di aver avuto un rapporto sessuale contro la sua volontà) ha trovato altre scuse.A quel punto il giudice,, non credendo a nulla di quello che aveva detto, le ha chiesto: «Quindi dopo che sei caduta dalle scale e ti sei fatta male alla schiena, sei andata a letto, ti sei alzata, hai inciampato su un tavolo, poi di nuovo in un tappeto e sbattuto con la faccia contro il water. A quel punto non ti sentivi bene sei andata a letto e hai avuto un rapporto sessuale con lui?».A quel punto ha detto di aver ricevuto pressioni dalla polizia ecco perché aveva detto quelle cose. Ma il giudice si è rifiutato di credere a questa seconda versione e ha spiegato che Bridges «è un uomo molto pericoloso. Ogni donna che intratterrà una relazione con quest’uomo è seriamente a rischio». Ora il muratore-culturista è in carcere in attesa del verdetto, atteso per il 21 giugno.