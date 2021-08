Libia, 240 mila dosi di vaccino da Malta e Grecia. Il Paese riapre e frontiere con la Tunisia

La Libia ha ricevuto 240.000 dosi del vaccino AstraZeneca da Malta e dalla Grecia, ad annunciarlo è stato martedì il ministero della Salute. I due Paesi hanno fornito eispettivamente 40.000 e 200.000 dosi di farmaco anti Covid. Questi vaccini saranno utilizzati come seconde dosi per coloro che hanno ricevuto le prime dosi di vaccino AstraZeneza, ha affermato il ministero. Il governo libico ha recentemente lanciato una campagna di massa «eccezionale» per la vaccinazione contro il Covid-19. Il numero totale di casi Covid-19 in Libia ha raggiunto 286.894, inclusi 208.551 guariti e 3.956 decessi, ha affermato il Centro nazionale libico per il controllo delle malattie.

Riapertura delle frontiere con la Tunisia

Il primo ministro libico Abdelhamid Dbeibah, ha annunciato la riapertura delle frontiere aeree e terrestri con la Tunisia a partire dal 19 agosto. Lo si legge in un comunicato della presidenza del governo di unità nazionale libico ove sono anche indicate le modalità di applicazione delle misure preventive anti Covid. La decisione di chiudere le frontiere con la Tunisia era stata presa all'inizio del mese di luglio dal Consiglio dei ministri del governo di Tripoli sulla base del peggioramento delle condizioni sanitarie legate al Covid in Tunisia.

La migliorata situazione della pandemia in Tunisia delle ultime settimane, legata soprattutto al numero maggiore di vaccinazioni somministrate, ha fatto propendere per la decisione di riaprire le frontiere. Gli scambi, anche commerciali, tra i due Paesi sono vitali per entrambi.