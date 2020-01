Libia, vertice straordinario a Bruxelles. Di Maio: no a soluzione militare

Vertice straordinario a Bruxelles sulla Libia. Lo ha annunciato Di Maio sulla sua pagina facebook. «La situazione sul terreno in Libia è molto delicata, ma questo non significa che l'Ue debba restare immobile. Ne ho parlato ieri sera a Roma con l'alto rappresentante per le politiche Ue, Josep Borrell, con il quale abbiamo affrontato anche il dossier iraniano», scrive il ministro degli Esteri.

«Fra poco - aggiunge Di Maio - sarò a Bruxelles, per un vertice straordinario insieme ai miei omologhi europei di Francia, Germania, Gran Bretagna e con lo stesso Borrel». «Continuiamo tutti a ritenere che non esista alcuna soluzione militare e ne discuteremo oggi in sede europea», sottolinea Di Maio spiegando che «come Italia abbiamo peraltro ottenuto che al Consiglio Affari Esteri di venerdì si parli, oltre che di Iran, anche di Libia, che per noi è la priorità. L'Ue, questa volta, dimostri di saper fare l'Ue».

«L'incontro di oggi a Bruxelles sarà principalmente focalizzato sulla Libia, per una discussione approfondita sulla situazione tra i Paesi coinvolti nel processo di Berlino, perché vediamo un'escalation davvero pericolosa in questo conflitto», ha poi precisato a proposito del summit Ue il portavoce del Servizio europeo per l'azione esterna, Peter Stano. La discussione più ampia sulle tensioni tra Usa e Iran e sull'accordo sul nucleare iraniano si terrà invece alla riunione dei ministri degli Esteri dell'Ue di venerdì.

