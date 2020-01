Libia, Il Parlamento turco approva l'invio di truppe a sostegno di al Serraj

Il Parlamento di Ankara ha detto sì all'invio di truppe turche in Libia, come richiesto dal governo del premier libico Fayez al-Serraj. L'obiettivo è quello di rafforzare la presenza militare a sostegno del governo di accordo nazionale per fermare l'avanzata dell'autoproclamato Esercito nazionale libico del generale Khalifa Haftar, impegnato da aprile in un'offensiva per prendere il controllo di Tripoli. La sessione odierna è stata convocata dal presidente del Parlamento turco Mustafa Sentop, dopo la mozione presentata dall'ufficio della presidenza turca e sostenuta dal partito di Erdogan. Nella mozione si parla di una spedizione militare in Libia della durata di un anno, finalizzata anche a proteggere gli interessi turchi nel Paese africano.

L'Egitto «condanna, nei termini più forti» il «passo del Parlamento turco» con cui è stato deciso di «inviare forze turche in Libia», si legge sulla pagina Facebook del ministero degli Esteri egiziano. Il Cairo come noto appoggia il generale Khalifa Haftar che da aprile sta cercando di conquistare Tripoli innescando un conflitto che finora ha causato la morte di oltre 2.000 combattenti dei due schieramenti e più di 280 civili, secondo stime Onu.

Nonostante il voto di oggi, la Turchia potrebbe non inviare truppe in Libia se l'esercito nazionale libico di Khalifa Haftar interrompesse la sua offensiva contro il governo di accordo nazionale di Tripoli e si ritirasse. Lo ha spiegato, alla vigilia del voto, il vicepresidente turco Fuat Oktay in un'intervista all'agenzia Anadolu rilanciata da diversi media internazionali. «Dopo l'approvazione dal parlamento potremmo vedere qualcosa di diverso, una posizione diversa» da parte di Haftar. «Se dicono 'ok ci ritiriamo, abbandoniamo l'offensivà, allora perché dovremmo andare lì?». Oktay ha anche sottolineato che Ankara spera che il voto in Turchia rappresenti «un segnale politico» e un messaggio di dissuasione per le parti in conflitto.

«Il voto del Parlamento turco sulla Libia aumenta le tensioni in un quadro già drammatico. La missione Ue proposta dall'Italia è sempre più importante per chiedere a tutti gli attori di rispettare l'embargo Onu, far tacere le armi, ridare voce alla politica». Lo scrive su Twitter la viceministro degli Esteri Marina Sereni dopo il varo della mozione che autorizza Ankara a inviare truppe in Libia.

