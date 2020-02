«L'embargo delle armi in Libia è diventato una barzelletta, dobbiamo tutti veramente intervenire». Le parole di Stephanie Williams, vicecapo della missione dell'Onu in Libia, sono nette. Durante la riunione di ieri al follow-up Committee di Monaco, a quattro settimane dal vertice di Berlino voluto da Angela Merkel, la Williams ha preso atto della drammatica situazione: «Ci sono violazioni, via terra, via mare e via aerea», fornisce i dati e aggiunge: «È necessario che ci siano un monitoraggio... Ultimo aggiornamento: 10:40 © RIPRODUZIONE RISERVATA